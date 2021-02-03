Alphan Manas kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alphan Manas'ın hayatı ve biyografisi

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Alphan Manas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor?

ALPHAN MANAS KİMDİR?

Alphan Manas, (d. 30 Temmuz 1962), Türk girişimci, iş adamı ve fütürist. İddaa oyununun fikir sahibi ve proje lideri.. Fütüristler Derneği kurucusu ve Onursal Başkanı.

Alphan Manas doğum tarihi : 30 Temmuz 1962

Alphan Manas kaç yaşında : 58 yaşında

Alphan Manas mesleği ne : Girişimci, iş adamı

Alphan Manas nereli : İzmir doğumlu

Alphan Manas burcu ne : Aslan

Alphan Manas, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ardından, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 1987 yılında New York Eyalet Üniversitesi'nden Üretim Yönetimi konusunda yüksek lisans derecesi aldı.

ALPHAN MANAS KARİYERİ

1986 yılında Tenba firmasının New York fabrikasında Üretim Müdürü olarak çalışmaya başladı. 1987'de Sears, K-Mart ve JC Penney için hazır giyim üretimi yapan Colonial Corp. şirketinin Türkiye'de Ülke Müdürü oldu. 1988'de Exim, Planet ve Teknoser isimli şirketleri kurdu. 1998 yılında Teknoloji Holding'i kurarak, bu şirketleri tek çatı altında topladı. 2006 yılında Teknoloji Holding'deki ortaklığından ayrıldı. Bünyesine aldığı 7 şirket ile, Hollanda merkezli, ABD ve İngiltere'de yapılanan Brightwell Holdings BV'yi kurdu.

Kurucu ortağı olduğu Teknoloji Holding'de Yönetim Kurulu Eş Başkanı olarak 18 senede birçok proje yürüttü. En bilinen projesi, Nisan 2004'te hayata geçen İddaa oyunudur. İlaçlarda Üretim Esnasında Barkod Uygulaması, Köprü ve Otoyollarda Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), 1997 Nüfus Sayım Projesi, Uzaktan Otomatik Sayaç Okuma (AMR), GSM, ITV, Internet ve IVR platformlarından yararlanan "Spor Toto ve At Yarışları" bahis sistemi gibi Hükümet düzeyindeki projelere öncülük etmiştir.

ÜYELİKLERİ

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi (2004-2005)

Türkiye Fütüristler Derneği Kurucu Başkanı (2005-2008)

Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı (2008)

Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi (2007-2008)

Mensa Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Derneği Kurucu Başkanı (2009)

TÜSİAD - Fütürizm Düşünce Grubu kurucu başkanı

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2014)

Keiretsu Forum İstanbul Kurucu Başkanı (2013-2015)