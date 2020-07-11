Alperen Ocakları'ndan Ayasofya açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alperen Ocakları'ndan Ayasofya açıklaması

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin, "Sultan Oğlu, Sultan Atam Fatih Han'ın Kılıç Hakkı, Vakfiyesi, Fetih Alameti ve emaneti Ayasofya'nın aslına rücu ederek yeniden Camii olarak Alem-i İslam ile kucaklaşması mübarek olsun"...

Alperen Ocakları'ndan Ayasofya açıklaması
11.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:21

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin, "Sultan Oğlu, Sultan Atam Fatih Han'ın Kılıç Hakkı, Vakfiyesi, Fetih Alameti ve emaneti Ayasofya'nın aslına rücu ederek yeniden Camii olarak Alem-i İslam ile kucaklaşması mübarek olsun" açıklamasını yaptı.

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı değerlendirdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bağcı, "Ayasofya Fatihi Alperenler; Sultan Oğlu, Sultan Atam Fatih Han'ın Kılıç Hakkı, Vakfiyesi, Fetih Alameti ve emaneti Ayasofya'nın aslına rücu ederek yeniden Camii olarak Alem-i İslam ile kucaklaşması mübarek olsun. Bizlerin, Alperen Ocaklı yiğitlerin; yıllardır dualarımızda ızdıraplarımızda yer verdiğimiz, kapılarında hasretle beklediğimiz, ecdadımızın emanetinin aslına kavuşturulması için mücadele ettiğimiz ve bu mücadelemizin sonunda coplandığımıza, biber gazlarına maruz kaldığımıza, gözaltına alınıp hakkımızda davalar açıldığına yakın tarih şahittir. Alperen Ocakları mensupları olarak yılmadan verdiğimiz bu mücadele sonunda bugün verilen kararla; mücadelemizin haklı bir dava uğruna olduğu yargı kararı ile de bir kez daha tescillenmiştir. Yıllar boyu, kıldığımız namazları suç bilen, bizleri provokatif eylem yapmakla suçlayıp, gazete sayfalarında dava arkadaşlarımızı afişe ederek, camiamızı töhmet altında bırakmak isteyen zihniyete karşı Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Arkadaşlar Ayasofya Camiinde namaz kılmış, bunu bir eylem olarak adlandırmışlar. Anlamak mümkün değil. Bu kamu düzenine bir tepki değil ecdadın emanetine sahip çıkan demokratik bir haktır' sözleri o günlerde haklı davamız için yükselen tek gerçek sesti" ifadelerini kullandı.

"İbadete açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun diyor, camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Bağcı, açıklamasının devamında, "Ayasofya Camii'nin ibadete açılması bir devrin bittiğinin, zincirlerinin kırıldığının, tarihin çöplüğüne atıldığının işaretidir. Ayasofya'nın fethin sembolü mukaddes bir cami olduğunu unutturmamak, hafızayı ve öfkeyi diri tutmak için dil dökmüş, söz söylemiş başta Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bedel ödemiş, Serdengeçtilerin ruhları şad olsun. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin, kapısını mühürlediği bu mübarek mabedin açılması, Müslüman Türk'ün zincirleri kırılan kapalı bahtının da açılmasına vesile olmasını ümit ediyor, Ayasofya'yı Camii olarak ibadete açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun diyor, camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 3. Sayfa
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 3. Sayfa
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor
Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Bülent Uygun Serdar Gürler Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Tunceli Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Alperen Ocakları'ndan Ayasofya açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 23:30:30. #1.14#
title