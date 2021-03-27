Alperen Ocakları, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler anısına resim sergisi açtı, lokum dağıttı
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Alperen Ocakları, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler anısına resim sergisi açtı, lokum dağıttı

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Alperen Ocakları, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler anısına resim sergisi açtı, lokum dağıttı

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişinin anısına resim sergisi açtı, vatandaşlara lokum dağıttı.

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişinin anısına resim sergisi açtı, vatandaşlara lokum dağıttı.

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Serhat Şimşek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergide yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş anısına resim sergisi açtıklarını ve lokum ikramında bulunduklarını söyledi.

Sivaslıların Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok sevdiğini dile getiren Şimşek, vatandaşların sergiye yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Yazıcıoğlu'nu her geçen yıl daha çok özlediklerini belirten Şimşek, "Şehit liderimizin yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiğimiz dönemde, insanların bu kadar yoğun ilgi gösteriyor olması bizleri memnun etti." dedi.

Açıklamanın ardından Alperen Ocakları Sivas Şubesi üyeleri, lokum dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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