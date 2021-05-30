Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Kuzucu'dan, Soyer'e "Slovaj Zizek" tepkisi

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanal Kitap Günleri'ne Sloven sosyolog ve felsefeci Slovaj Zizek'in konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sanal Kitap Günleri'ne Sloven sosyolog ve felsefeci Slovaj Zizek'in konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

Kuzucu, yaptığı açıklamada, Soyer'in daha önce de bir etkinliğe Hazreti Muhammed'e ve İslam'a yönelik hakaretleri ile bilinen karikatüristleri davet ettiğini ve Valilik tarafından etkinliğin iptal edildiğini hatırlattı.

Bugün de yapmayı planladıkları programa PKK/PYD'ye yönelik görüşleri bilinen Slavoj Zizek'i konuşmacı olarak davet ettiğini aktaran Kuzucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İttifakların gayrimeşru ortağı HDP'yi ve onun savunduğu PKK'yı mutlu etmek adına yapılan bu organizasyon ilk kurşunun atıldığı kurtuluşun şehri İzmir'imize yakışmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin görevi her yıl nisan ayında başlayan kanalizasyon kokusu dururken, her geçen gün daha büyük bir çileye dönüşen trafik sıkıntısı dururken, Türkiye düşmanlarının sesini duyurmaya çalışmak olmamalıdır. Devletimizden beklediğimiz programın iptal edilmesidir. Bu ve benzeri etkinlikler ile hangi devlet ve millet düşmanları finanse edilmektedir, bunların araştırılması ve gerekiyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı