Alperen Ocakları 81 ilde 'fidan' dikecek

ALPEREN Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, yarın 81 ilde fidan dikimi kampanyası başlatacaklarını belirterek, "Alperen Ocakları neferleri ile dün olduğu gibi bugün de devletinin, milletinin yanındadır" dedi.

ALPEREN Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, yarın 81 ilde fidan dikimi kampanyası başlatacaklarını belirterek, "Alperen Ocakları neferleri ile dün olduğu gibi bugün de devletinin, milletinin yanındadır" dedi.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, bazı illerde çıkan orman yangınlarının tesadüfen çıkmadığını ileri sürdü. Bu zor günlerin atlatılacağını belirten Bağcı, "Alperen Ocakları bütün neferleri ile dün olduğu gibi bugün de devletinin, milletinin yanındadır. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz" diye konuştu. Bağcı ayrıca yarın 81 ilde fidan dikimi kampanyası başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı