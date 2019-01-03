Alperen'in Ölümü Davasında Ceza Alan Müdürlerle İlgili Gerekçeli Karar

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3), unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve şube müdürleri Hüseyin Buldu ile Şener Şan'a 'görevi ihmal'den 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verilen davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, denetim yapılmamasından cesaret alan okul yetkilileri için "Fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler ve elim olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuştur" denildi.

Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Buket Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Karar duruşmasının görüldüğü 19 Temmuz'da, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören'e 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören'in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören'e 5 yıl diğer görevliler Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye ise 5 yıl hapis cezası verildi. Ceza alan sanıklar arasında bulunmayan anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da 'görevi ihmal'den soruşturma açıldı; ancak Çiğli Kaymakamlığı'nca devlet memuru olan 3 kişi için soruşturma izni verilmedi. Savcılığın itirazının ardından İdare Mahkemesi tarafından kaymakamlığın bu yöndeki kararı kaldırıldı. Bunun üzerine savcılıkça 3 müdür hakkında 'görevi ihmal' suçundan dava açıldı.

Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hakim, ayrıca Alperen'in yaşamını yitirdiği kreşi olay öncesi 2 defa denetleyen Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfettişleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

GEREKÇELİ KARARDA 'DENETİM YAPABİLİRLER' VURGUSU

Karar duruşmasının ardından davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, gerek duyulduğunda şube müdürlerinin, kaymakamlık izni ile denetim yapabileceği vurgulandı. Kararda, ayrıca şube müdürlerinin, okulda 36 aylıktan küçük çocuğun olup olmadığı, idare ile tüm öğretmen ve çalışanlar arasında sözleşmelerin yapılmış olup olmadığı, servis aracı yönünden şoförün izin belgesinin varlığı veya yokluğu ile servis görevlisinin iş akdinin yapılmış olup olmadığı konularında denetim yapmadıkları belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu'nun, duruşmada, personel yetersizliğinden bahsettiği bölümle ilgili "Sanıkların bu hususta üst makamlara gerekli yazıların yazılması, personel takviye talebi ve benzeri taleplerin varlığı hususunda üzerlerine düşen görevi de yapmadıkları, bu konuda bir belgeyi de ileri sürmedikleri anlaşılmıştır" denildi.

İHMALLER ZİNCİRİ

Olaydan önce 2 kez denetlenen okulla ilgili hazırlanan raporlara rağmen eksiklerin giderilmesi konusunda girişimde bulunulmadığı belirtilen gerekçeli kararda, "Maarif müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idarecilerin eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle birçok eksik ve yasa dışı oluşumu içinde barındıran olayın olduğu anaokulu yöneticileri ve şoförü adeta bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler ve elim olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuş, varlığı ve korunması özelde anaokuluna, genelde de Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılmış 33 aylık küçük Alperen Sakin'in servis aracında unutularak ölümü ile sonuçlanan olay meydana gelmiştir" denildi.

ŞUBE MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU

Gerekçeli kararda, ayrıca destek hizmetleri bölümünden sorumlu şube müdürü M.B.'nin, servis şoförü özlük dosyasını incelememesi ihmalkarlık olarak değerlendirilerek, şube müdürü hakkında da suç ihbarında bulunulduğu belirtildi. Servis şoförünün, 2015 yılındaki trafik eğitim seminerine katıldığı dönemde özlük dosyasının incelenmediği ve incelendiği takdirde kaçak servis çalıştırdığının tespit edilebileceği de kararda yer aldı.

Gerekçeli kararda, son olarak, sanıklara indirim uygulanmamasının nedeninin, duruşmalarda sürekli denetleme sorumluluğunun kendilerinde olmadığını iddia ederek, olaydan ders almamaları ve yeniden suç işlemeyeceklerine dair olumlu kanaat oluşmaması gösterildi.

- İzmir

Kaynak: DHA