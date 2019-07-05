Alperen'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Çorlu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda eşi ve henüz bir buçuk aylık bebeğinin önünde vurularak öldürülen 19 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı adli mercilere sevk edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Durmuş Sepetçi, çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik tedbirleri altında Çorlu Adliyesine sevk edildi. İlk ifadesinde Alperen'i yeğenini kendilerine göstermediği için vurduğunu söylediği öne sürülen zanlı, gazetecilerin "neden vurdun" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA