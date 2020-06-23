Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum
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Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer'in (38) eski eşi Nazan K.

Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum
23.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:00

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer'in (38) eski eşi Nazan K. (28), firari zanlının kendisi ve çocuklarına da şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' demiş. Çok korkuyorum, çünkü bu adam her şeyi yapabilir" dedi.

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra dün toprağa verildi.

Polis, firar eden Harun Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Nazan K.'den 5 yıl önce boşanan 2 çocuk babası Harun Sezer'in yakalanması için gidebileceği tüm adresler tek tek aranıyor.'YAKALANMADIĞI İÇİN TEDİRGİNİZ'Harun Sezer'in eski eşi Nazan K., DHA'ya konuştu. Nazan K., 9 yıl evli kaldığı Harun Sezer'den 5 yıl önce boşandığını anlatarak, "Harun, cinsel istismardan yargılandı ve beraat etti. Hala temyizde davası devam ediyor. Küçük kızım H.S. (11), Harun'un ailesinin yanında kalıyor. Çocuğumu istemek için ailesini aradığımda 'polisle gel al' dediler. Dün savcılık ve polise gittim. 2 gündür Harun yakalanmadığı için tedirginiz. Ben çocuğumu istiyorum, yanımda olsun. Devlet büyüklerimiz bize yardım etsin. Çocuğumun velayeti bende. Bana velayet geçtiği andan itibaren çocuğumu bana vermediler. Çocuğumla sadece telefonda görüşebildim. Kızımın bende ses kayıtları var. 'Anne ne olur beni al' diyor" dedi.'KORKUDAN İHTİYAÇLARIMIZI DAHİ ALAMIYORUZ'Cinayeti duyduğunda hissettiklerini anlatan Nazan K., "Cinayeti duyduğumda kızımın yanlarında olabileceğini düşündüm. Evlilik hayatımızda bana ve çocuklarıma da çok zarar verdi. Çocuğum orada olabileceğini düşündüğüm için birçok yere başvuruda bulundum. Kızım, Harun'un ailesinin yanındaymış onu öğrendim. Bizim korkularımız devam ediyor. Ben burada tek kızımla yaşıyorum. 2 gündür dışarı çıkamıyoruz. Korkudan ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz. O adam nerede ne yapacağı belli olmayan bir insan. Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' diye bir şeyler söylemiş. Bunları da duyunca çocuğumun biri yanımda, diğeri onlarda, çok korkuyorum; çünkü bu adam her şeyi yapabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen çocuğum bana verilsin. Velayeti bende olan çocuğun o adamın ailesinin yanında. Bu adam yakalanıncaya kadar devlet beni korusun. Benim iki kızım var. Bir can gitti, iki can daha gitmesin. Kadın cinayetleri devam ediyor, en azından bir kadın cinayeti daha olmasın" ifadelerini kullandı. 'DÖVDÜ, KOLUMDAN BIÇAKLADI, BURNUMU KIRDI'Öldürülen Alperen'in annesi Emel Öner'i tanımadığını belirten Nazan K., "Benim kızım da o kadın ve adamla birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Harun benim çocuklarıma çamaşır suyu içirmiş, şiddet uygulamış, odalara kilitlemiş. Tahliye edildikten sonra yaşanan olay da zaten bu. Harun benim de çocuklarımı boğmaya kalktı, dövdü, kolumdan bıçakladı, burnumu kırdı. Ailesi bana baskı yaptığı için ben de polise gidip şikayetçi olamadım; ama çocuklarıma şiddet uygulamasına da izin vermedim. Çocuklarımı korumak için bir sürü vücudumda bıçak yarası var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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