Alperen Elmas profesyonel oldu
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Alperen Elmas profesyonel oldu

Alperen Elmas profesyonel oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor U19 takımından Alperen Elmas, profesyonel sözleşmeye imza attı.

Yukatel Kayserispor U19 takımından Alperen Elmas, profesyonel sözleşmeye imza attı.

Yukatel Kayserispor altyapısında forma giyen genç oyuncu Alperen Elmas, kendisini 5 yıllığına sarı kırmızılı formaya bağlayan profesyonel futbolcu sözleşmesine imza attı. Kayserispor U19 takımında forma giyen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Alperen Elmas, çalışmalarını artık A takım ile sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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