Alper Uludağ Adana Demirspor'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alper Uludağ Adana Demirspor'da

Alper Uludağ Adana Demirspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaspor ile yollarını ayıran Alper Uludağ Adana Demirspor ile anlaştı.

Konyaspor ile yollarını ayıran Alper Uludağ Adana Demirspor ile anlaştı.

Kayserispor beraberliğinin ardından transferi açıklayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 31 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı. Alper, daha fazla forma şansı bulabilmek için Konyaspor yönetimine başvurmuş ve kabul edilmişti. Mavi-Lacivertliler sol bek konusun da eksiğini gidermek için Alper ile anlaştı.

(Zafer Şahin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Konyaspor ile yollarını ayıran Alper Uludağ Adana Demirspor ile anlaştı.

title