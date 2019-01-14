Alper Turan: 2 Yaşından Beri Tek Hayalim Oyuncu Olmak

2 yaşından beri oyunculuğa büyük ilgi duyduğunu söyleyen 19 yaşındaki Alper Turan, tüm hayatını bu yönde değiştirmeye başladı.

Kameranın karşısına geçeceği günü iple çektiğini söyleyen genç oyuncu adayı şunları söyledi:

İlkokul yıllarında milli bayramlarda gösterilere çıktığını belirten Alper Turan, "Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle güzel oyunlar hazırlamaya çalışıyorduk. Aslında o zamandan beri içimde vardı ama liseye başladıktan sonra öğretmenlerim de beni destekledi ve "Oyunculuk yönünde ilerlersen başarılı olabilirsin" dediler. Yeni tanıştığım veya konuştuğum insanlara "Benden oyuncu veya aktör olur mu" dediğimde bana sürekli "Sende o potansiyel var" dediler ve bende uzun sure düşündüm ve "Yapabilirim" dedim.

Böylece bu mesleğe girme kararı aldım ve eğitim almaya başladım. Her gün kendimi geliştirmem gerektiğini anladım. Böylece bu yolda ilk adımımızı attık.

Bol bol okumak izlemek ve merak ederek geçirmek, disiplinli olmak, araştırmak, sorgulamak ve eğitim alarak tirad oynayarak ve sürekli kendimi eleştirerek gelişmeye çalışıyorum.

Azim göstererek, popüler olmaktan ziyade işimi istekle yapmak istiyorum ve kameranın karşısına geçeceğim günü iple çekiyorum