Alper Potuk'tan Fenerbahçe'ye indirim

19.08.2019 17:42

Fenerbahçe, Alper Potuk'un talebi üzerine sözleşmesinin yüzde 40 indirimle düzenlendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte, Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'ye kadar olan mevcut sözleşmesi, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirimle yeniden düzenlendi. Kulüpten konuyla ilgili açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde yüzde 40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile yüzde 40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz" denildi.

Ali Koç: "Alper, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Alper Potuk ile sözleşme yenilenmesinin ardından, "Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde yüzde 40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur" diye konuştu.

Comolli: "Böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum"

Sportif Direktör Damien Comolli ise çalıştığı kulüpler arasında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını vurgulayarak, "Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından yüzde 40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA