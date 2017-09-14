Alper Potuk Takımla Çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman saat 10.00'da başladı ve toplam 1 saat 30 dakika sürdü. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde üst sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra alt sahada 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.



Sakatlığı nedeniyle bir süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Alper Potuk, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Martin Skrtel çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi.



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL