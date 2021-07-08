SPOR Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"İki taraf için de hayırlı olsun"'Bülent hocanın gelişimimde büyük katkısı var'İBRAHİM ALİOĞLU - OLGUCAN KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Çaykur Rizespor'un 2 yıllığına kadrosuna kattığı Alper Potuk, Karadeniz ekibinin Erzurum'da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampına katıldı.

"İki taraf için de hayırlı olsun"

'Bülent hocanın gelişimimde büyük katkısı var'

İBRAHİM ALİOĞLU - OLGUCAN KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Çaykur Rizespor'un 2 yıllığına kadrosuna kattığı Alper Potuk, Karadeniz ekibinin Erzurum'da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampına katıldı.

Ankaragücü ile yollarını ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Alper Potuk, yeşil-mavililerin Erzurum'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu. Ayağının tozuyla Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki orta saha, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

'BÜLENT HOCANIN GELİŞİMİMDE BÜYÜK KATKISI VAR'

Çaykur Rizespor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Potuk, '2 yıllık sözleşme imzaladık. Çok mutluyuz. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur, güzel günler yaşarız. Bülent hoca ile 10 sene önce birlikte çalıştık. Benim gelişimimde çok büyük katkısı vardır. İnşallah burada da güzel günler yaşarız' dedi.

SPOR Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı
SPOR Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı
SPOR Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı
SPOR Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Elmas Bülent Uygun Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 20:38:30. #1.15#

title