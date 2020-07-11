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Alper Potuk: "10 yıl daha oynamaya devam edeceğim"

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun Süper Lig ile ilgili açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralının kendi üzerinden tartışılmasına tepki gösterdi.

Alper Potuk:
11.07.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:25

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun Süper Lig ile ilgili açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralının kendi üzerinden tartışılmasına tepki gösterdi.

Alper Potuk, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir futbolcu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde senede ortalama 25-30 maça çıktığını aktaran Alper, şunları kaydetti:

"Futbol kariyerim boyunca 10 hocayla çalışıp birçok yıldız oyuncunun arasında 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terciyesizliklerinin ulaştığı nokta haddini aştı. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım, ne sezon başı tarihte görülemiş indirim yapar be de devre rasında 2,5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim."

Gelecekle ilgili iddiasını vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, "Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Şu sıralarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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