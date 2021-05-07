Alper Pirşen'den kural hatası başvurusunun yanıtına ilişkin açıklama Açıklaması
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Alper Pirşen'den kural hatası başvurusunun yanıtına ilişkin açıklama Açıklaması

Alper Pirşen'den kural hatası başvurusunun yanıtına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçındaki kural hatası başvurusuna ilişkin verdiği kararı değerlendirdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçındaki kural hatası başvurusuna ilişkin verdiği kararı değerlendirdi.

FB TV'ye konuşan Alper Pirşen, tüm sarı-lacivertli taraftarlar gibi çok üzgün ve kızgın olduğunu belirtti.

Kararın gerekçesinin ellerine ulaştığını anlatan Pirşen, TFF Tahkim Kuruluna başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

Tahkim kurulunun en kısa zamanda karar vermesi için tüm girişimleri yapacaklarını anlatan Pirşen, şunları kaydetti:

"Kararın az önce gerekçesi de geldi elimize. İnceledik, ilk tespitlerimizi yaptık. Gün içinde Tahkim Kuruluna başvurumuzu yapıyoruz. En kısa zamanda Tahkim Kurulunun karar vermesi için tüm girişimlerimizi yapacağız. MHK görüşünün dışına çıkılmaması yönünde yıllardır bir uygulama var TFF yönetim kurullarınca. Kural hatası olduğunda MHK'yi kaba tabirle ofsayta düşürmemek için ne derse kabul eden bir uygulama, bir anlayış var. Bunun tek istisnası Beşiktaş'ın başına daha önce gelmişti. Kasımpaşa-Beşiktaş maçında bir kural hatası gerçekleşmediğine dair MHK'nin görüş vermesine rağmen maç yönetim kurulu kararıyla tekrar edilmişti. Onun dışında benim hatırladığım TFF tarihinde bunun aksi yönünde bir uygulama yok. Dolayısıyla yöneticileri burada bir miktar eleştirebilirim ama esas aslında MHK'nin gerekçesini okuduğumda gerçekten daha da dehşete düşüyorum. Birkaç gündür kuralların yeterince iyi bilinmediğiyle ilgili vurgular yapıyordum ama görüyorum ki gerçekten geçen tüm süreye rağmen hatalarının daha farkında değiller ve düzeltme biçimleri bile aynı şekilde daha büyük bir hata olarak göze çarpıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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