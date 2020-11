Alper Pirşen: "Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Beşiktaş derbisinden önce hakem Tugay Kaan Numanoğlu hakkında çeşitli algılar oluşturulduğunu söyleyerek, "Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz algıyı oluşturmasalardı. TFF'ye bildirdik gerekeni yapın diye ama gereken de yapılmadı. Hem TFF hem Beşiktaş, bu eserinden dolayı utanmalı" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Pirşen, "Öncelikle iyi futbol oynamadığımızın, kötü bir mağlubiyet aldığımızın farkındayız. Buna bir kılıf uydurma çabasında da değiliz. Bütün hafta da sessiz kaldık özellikle. Bazı konuları akışına bıraktık ve gözlemledik. Biz kulüp olarak biraz daha spora saygı çerçevesinde devam etmeye, sporu gerçekten spor olarak yaşamaya çalışıyoruz. Ama bugün gördüğümüz sahne maalesef rezalet. Baktığınızda Fenerbahçe için 40 haftanın 10'u tamamlandı, önümüzde 30 hafta daha var. Biz şampiyonluk yolunda eminliğimizi hiçbir şekilde kaybetmedik. Bu bizim için bir mağlubiyettir ama geriye kalan 30 haftada çok ciddi hedeflerimiz var ve bu yoldan bizi döndürmedi" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış"

Müsabakadan birkaç gün önce karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu bir şirkette çalıştığına dair çıkan haberler hakkında da konuşan Pirşen, "Bugün konuşulması gerek konu bence çok daha derin. Biz üzülerek takip ettik bu olayı. Az önce Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında da gerçekten dehşete düştüm. Çünkü bu futbola faydası olan bir algı biçimi değil. Hakemi konuşmaya gerek yok diyor. Evet, keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz algıyı oluşturmasalardı. Keşke hakemi baskı altına almasalardı. Keşke gündemi başka bir yere kaydırmasalardı. Olayların kronolojik sırasını çok hızlı anlatayım. Öncelikle ne olduğu belirsiz bazı sosyal medya hesapları yalan algı oluşturdular. Daha sonra üzülerek takip ettik, Beşiktaş Başkanı bu algıyı aldı, bir şekilde gündeme taşıdı. İnanmıyorum gibi ironik bir tavırla yaptı ama orada ne kastettiğini biliyoruz. Bunun üzerine üşenmedik bunu araştırdık. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili saygı çerçevesinde hem Beşiktaş'la hem federasyonla iletişime geçtik. Dedik ki; 'Bu ayıbı kaldırın. Bu yalan algıdan bir fayda çıkarmaya çalışmayın. Gelin özür dileyin'. Buradan hiç tepki gelmedi. Dün televizyonda bu hakemin seceresi ortaya döküldü. Neyi gördük, bu adam bir kulübe yakınsa o Fenerbahçe değil, kesin. Onun dışında her yere yakın. Biz yine de her şeyi bir kenara bıraktık. Bugün sahada futbol izlemeyi umduk. Sonunda ortaya çıkan şeyi görüyorsunuz. Maçın 2. golünden önceki faul çok bariz. Josef de Souza'nın en son hareketi dünyanın neresinde kırmızı kart değil. Biz burada futbol izlemedik. Çok üzülerek söylüyorum. Bu algı paketi sadece Beşiktaş başkanının bir açıklamasıyla bitmedi. Bugün Beşiktaş yönetiminden, idari ekibine hatta teknik direktörlerine hepsinin bu algı çalışmasına devam ettiğini gördük. Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış. Maalesef hakem kontrolü elinden kaçırdı ve hiçbir futbolcu hakeme güvenmedi. Bunu açıkça hissettirdi. Buna rağmen özellikle Beşiktaş tarafından tribünden yapılan devamlı bir baskı, idari ekip tarafından yapılan sürekli bir baskı vardı. Ben Beşiktaş'ın hocasının bu kadar yaptıklarından sonra atılmamasını anlamıyorum. Hatta yarımcı antrenörü sarı kart gösterildi. Bu bile hocam devam et mesajıdır. Biz şaşkınlıkla izledik. Herkes acemi olabilir, yolun başında olabilir. Biz baskı yapmamak için geride durduk. Ama biz fazla iyi niyetle davranmışız. Biz Fenerbahçe olarak spor ahlakının peşinde gidiyoruz ama algı çalışmaları daha faydalı oluyor. Önümüzdeki 30 hafta boyunca bunu telefi edeceğiz. Şampiyonluk yolundan dönmeyeceğiz. Bizim inancımız tam. Arada düşmeler kalkmalar olacak ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak, bundan herkse emin olsun" diye konuştu.

"TFF'ye; 'hakeminiz baskı altında, açıklama yapın' dedik"

Maçın hakeminin Fenerbahçe'ye yakın biri olmadığını aktaran Alper Pirşen, "Bir kulübe yakın da hakem, o Fenerbahçe değil. Tek ilgisi olmayan takım Fenerbahçe. Biz TFF'ye; 'hakeminiz baskı altında kalıyor bir açıklama yapın' dedik. Önce yapılacağı söylendi sonra yapıldı. Herkse arkasına yaslandı, kıs kıs güldü. Hem TFF hem Beşiktaş, bu eserinden dolayı utanmalı. Bu maçın katledilmesiyle bitmedi, bir hakemi de böylece hep beraber yediler" şeklinde konuştu.

"Yapılması gereken sahada yapıldı!"

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları sonrası başkanlar seviyesinde bir görüşme olduğunu belirten sarı-lacivertli yönetici, "Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. Televizyon önünde yapılan bir beyanatının televizyon önünde bir özrü gerekirdi. Onu başkanlar kendi arasında düşer. Biz de haberin yalan olduğunu tespit ettik. SGK kayıtlara ulaştık. Biz nezaketen karşı tarafa ve TFF'ye bildirdik gerekeni yapın diye ama gereken de yapılmadı; bakın, sahada ortada. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak istikrarlıyız. Tutarlı üslubumuz bazılarınca farklı algılanıyor. 'Güçsüz, yumuşak' diyorlar ama biz bu spor dünyasını yavaş yavaş değiştireceğiz. Bu ucuz oyunlar para etmeyecek Türkiye'de" açıklamasını yaptı.

