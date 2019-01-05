Alper Konan: "Araçlardaki Ötv İndirimi İkinci El Piyasasına da Hareket Getirdi"

İkinci el otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Park Garaj Genel Müdürü Alper Konan, otomotiv sektöründeki ÖTV indiriminin ikinci el piyasasına da hareket getirdiğini, araç fiyatlarının değerlerinin altında olduğunu söyledi.

İkinci el otomotiv sektörünün önemli firmalarından Park Garaj'ın Genel Müdürü Alper Konan, araç sektörün hızlı bir ivme kazandığına değindi. Sıfır araçlardaki ÖTV indiriminin ikinci el piyasasına da hareket getirdiğini, araç fiyatlarının değerlerinin altında olduğunu söyleyen Konan, otomobil fiyatlarının her dönem yükselerek geldiğini yalnız son dönemlerde rakamların oldukça gerilediğini belirtti.

Konan, bunun sebebini sıfır araçlardaki ÖTV indirimine bağlayarak, "Sıfır araçlardaki fiyatlarla ikinci el araçlardaki fiyat makasının oldukça açık olmasın sektörün satışlarını oldukça arttırdı. İkinci el pazarı 2018'de yüzde 6 büyüme kazandı. Bu büyüme 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 15'lere ulaşacağı bekleniyor. 2019 yılında otomotiv sektörünün yükselen değeri ikinci el olacak. Pazar, rekor seviyelere ulaşacak" dedi.

Alper Konan, 2018 yılının son döneminde gerçekleşen ÖTV indiriminin sıfır otomotiv fiyatlarına yansımasıyla araç pazarının etkilendiğini ve fiyatların avantajlı duruma gelmesine sebep olduğun altını çizerek, "Sektörün ivme kazanmasının diğer sebeplerinden biri de 2019 yılında kiralama sektörünün yükselen faiz ve döviz kurlarından dolayı yatırımlarını azaltması. Kiralama sektörünün fiyatları yükselmesi de ikinci el sektörüne artı olarak yansıyacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA