Alper Biçen BBL bünyesine katıldı!
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Alper Biçen BBL bünyesine katıldı!

27.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:20
Alper Biçen BBL bünyesine katıldı!

BBL dur durak bilmiyor!

Yaptığı NBA 2K yayınlarıyla büyük bir etkileşim elde eden Alper Biçen BBL bünyesine katıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu!

Twitter'da yaptığı paylaşımı ise "." başlığıyla paylaştı! BBL Academy ise aynı zamanda toplamda 23 adet yayıncıyı bünyesine katmış oldu. Ekibin detaylı listesi ise şu şekilde:

Zelal Işıl Özdemir

Süha Oya

Sude Eda Bozkurt

Sıla Alagöz

Serkan Kaya & Hasan Taş

Selin Müftüoğlu

Pınar Karahan

Pelin Bağcaz

Nida Uygungül

Mert Öztürk

İlayda Şaşmaz

Halilcan Çayan

Furkan Kuş

Furkan Dağ

Etkin Yetkin

Eren Yazıcı

Duru Batır

Doğancan Gümüş

Beyza Yiğitsoy

Beyza Cengiz

Aybars Algan

Arda Can Özel

Alper Alp

BBL Academy için başlangıç olan bu maratonun ileride neler getireceği ise henüz bilinmezliğini koruyor. BBL ekibinin espor takımıyla yaptığı başarıları göz önünde bulundurunca Academy'nin de başarılı olacağından şüphemiz yok.

Kaynak: Playerbros

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