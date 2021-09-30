Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın adı, annesinin muhtarlık yaptığı Antalya Üçgen Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Acun Ilıcalı'nın Dominik'te kalbinden bıçaklanan kameraman Alper Baycın'ın adının verildiği parkın açılış törenine katılması ve sosyal medya hesabından Alper Baycın hakkındaki paylaşımı üzerine vatandaşlar Alper Baycın kimdir? Alper Baycan nasıl ve neden öldü? Acun Ilıcalı Alper Baycan hakkında ne dedi? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

ALPER BAYCIN KİMDİR?

Alper Baycın Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Fenerbahçe TV'de çalıştıktan sonra Acun Medya'da çalışmaya başlayan Baycın, Survivor yarışma ekibinin Dominik'teki montaj ekibinde görev alıyordu.

ALPER BAYCIN NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Kameraman Alper Baycın, 2018 yılında çalışmak için bulunduğu Dominik Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Alper Baycın'ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, genç ismi kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi. Olayın ardından kaçan 2 zanlı, kısa süre içinde yakalanmıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ACUN ILICALI, ALPER BAYCAN HAKKINDA NE DEDİ?

13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açılış töreninden kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, "2018 yılında kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ın adını yaşatmak adına Antalya Muratpaşa'da Kameraman Alper Baycın Parkı'nın açılışındaydık. Seni asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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