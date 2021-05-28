Alper Atak isyan etti
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Alper Atak isyan etti

Alper Atak isyan etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Alper Atak, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Günümüz oyuncularıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Atak, sosyal medyada takipçisi fazla olanın yeteneği olmadan oyuncu yapılmasına ve sesi olmayanın şarkıcı yapılmasına piyasayı kötü etkilediğini söyledi.

Atak; "Günümüz projelerinde sosyal medya fenomenlerini çok fazla görür olduk. Asıl işi oyunculuk olan yani yıllarca bunun eğitimini alanlar sırf takipçisi az diye geri planda kalıyor. Bu durum piyasayı kötü etkiliyor. İyi işler bu sebeple erken finale gidiyor. Seyirci fenomen değil oyunculuk görmek istiyor. Fenomen diye ekrana çıkarılanlar bir gün konuşulur. Ama özlediğimiz oyunculuğu yakın zamanda bizlere ekranda gösteren Erkan Petekkaya günlerce konuşuldu. Bu tarz işlerin fazlalaşmasını isterim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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