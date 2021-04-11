Alper Atak ABD yolcusu!
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Alper Atak ABD yolcusu!

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Alper Atak ABD yolcusu!

Usta oyuncu Alper Atak, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

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Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden başarılı oyuncu, önümüzdeki günlerde yeni bir proje için Amerika'ya gideceğini açıkladı. Oyunculuk ve Midfulness ( Farkındalık) koçluğu yapan Atak, hem yeni bir sinema filmi projesini görüşmek için hem de farkındalık üstüne bir workshop'a katılmak için ABD'ye gideceğini söyledi. Amerika'da 20 gün kalacak olan Atak, mayıs ayında Türkiye'de dönmesiyle, sürpriz bir projede yer alacağını açıkladı.

Kaynak: Snob Magazin

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