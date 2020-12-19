Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

19.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:16
Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Şişli'de senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu. Alpözgen'in, dün gece uyumadan önce arkadaşına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dediği öğrenildi

Olay, Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 yaşındaki senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi.ğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"

Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Çağdaş Atan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Yangın Gaziantep Instagram Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 23:16:36. #1.15#
title