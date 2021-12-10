Alpay Özalan kimdir? Alpay Özalan hangi partiden? Alpay Özalan'ın eşi kimdir?

Alpay Özalan kimdir? Alpay Özalan hangi partiden? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Alpay Özalan, futbol kariyerinde birçok ilke imza attı. Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu oldu. Öte yandan 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk oyuncudur. Futbolcu olarak bilinen Alpay Özalan aynı zamanda teknik direktör olarak da çalıştı. İşte, Alpay Özalan hakkında detaylı bilgi...

ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Fehmi Alpay Özalan (d. 29 Mayıs 1973, İzmir), Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili.

Eski milli futbolcu Özalan, 29 Mayıs 1973 yılında İzmir'de Mustafa ve Esma çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol kariyerine Altay takımında başlayan Alpay sırasıyla; Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa RedDiamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) de oynadı.

FAİR PLAY ÖDÜLÜNÜ ALAN TEK TÜRK

Alpay Özalan, 1992 yılından 2008 yılına kadar Millî Takım'da top koşturdu ve Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk elde etti. 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda İngiltere'ye transfer olan, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcudur.

ASYA'NIN EN İYİ DEFANS OYUNCUSU SEÇİLDİ

2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupa maçının kadrosunda yer alarak 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcusu Alpay, Japonya'da en iyi yabancı futbolcu ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçildi. 2002 Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı almaya hak kazandı. Almanya'nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi. Futbolculuk kariyerini 2008 yılında Almanya'da bitirerek teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev aldı, son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. 23 Haziran 2016 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olan Alpay Özalan, Cansel Özzengin ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

Alpay Özalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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