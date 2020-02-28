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Alpay Çelebi gün sayıyor

Hes Kablo Kayserispor'un genç stoperi Alpay Çelebi takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

28.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:02
Alpay Çelebi gün sayıyor

Kayserispor'un genç stoperi Alpay takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.


Ligin ilk maçında Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve başarılı bir operasyon geçiren Alpay Çelebi yeniden forma giymek için gün sayıyor. Geçirdiği ağır sakatlığı kısa sürede atlatan Alpay, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel programlara tabi tutuluyor. Alpay Çelebi'nin durumuna göre ligin son haftalarında yeniden forma giyebileceği öğrenildi.


Durumu her geçen gün iyiye giden Alpay'ın çalışmalardaki istekli ve hırslı olması gözlerden kaçmazken, genç oyuncunun gelecek sezona şimdiden daha iyi ve güçlü girmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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