Alpaslan Öztürk kimdir?
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Alpaslan Öztürk kimdir?

Alpaslan Öztürk kimdir?
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Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Alpaslan, tercihini Sarı-kırmızılı ekipten yana kullandı. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi Galatasaray, Göztepe'den ayrılan ve ismi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Alpaslan Öztürk'le 3 sezonluk anlaşmaya vardı. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir?

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Alpaslan, Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğdu. Alt yapı eğitimini burada alan, performansıyla Standard Liege'e kadar yükselen Alpaslan, ardından Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye kapısını araladı. Sonrasında Eskişehir'de de kiralık olarak görev yapan Alpaslan Öztürk, sözleşmesi bitince Elazığ'ın yolunu tuttu. Asıl çıkışı ise 2018 yılında geldiği Göztepe'de yaşadı. Alpaslan Öztürk bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken 3 gol attı. Göztepe kariyerinde 76 maçta 13 golle oynadı.

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