Alpaslan Öztürk: "Galatasaray'a istendiğimi hissederek geldim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alpaslan Öztürk: "Galatasaray'a istendiğimi hissederek geldim"

Alpaslan Öztürk: 'Galatasaray'a istendiğimi hissederek geldim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılara istendiğini hissederek geldiğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılara istendiğini hissederek geldiğini söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı. Törende konuşan Öztürk, uzun yıllar Galatasaray forması giymeyi arzuladığını belirterek, "Hem Abdurrahim başkanıma hem Mustafa Cengiz başkanıma hem de camiaya teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan ve başkanlarımızdan gelen teveccüh ile burada istendiğimi hissederek geldim. Bu benim için çok önemliydi. Buraya gelmek, böyle büyük bir takıma gelmek hiçbir futbolcu için kolay değil. Allah nasip etti. Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah enerjimle, yeteneğimle bu takıma çok şey katmaya geldim. Uzun süre boyunca inşallah Galatasaray forması giyer ve başkanımın da dediği gibi güzel günlere yürürüz" diye konuştu. - İSTANBUL

Alpaslan Öztürk: 'Galatasaray'a istendiğimi hissederek geldim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu
Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alpaslan Öztürk: "Galatasaray'a istendiğimi hissederek geldim" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:45:11. #1.16#

title