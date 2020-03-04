Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
Haberler » Magazin » Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak - Magazin

Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş TV'ye konuştu.

04.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:33
Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş 'ye konuştu. Özmol, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Diğer


Haber Videosu

: Alpaslan Özmol'dan isyan: ''Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak'' dedi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler