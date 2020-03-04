Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak

04.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:33

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Özmol, UçanKuş TV'ye konuştu. Özmol, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Diğer

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