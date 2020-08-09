Alpaslan Baki Ertekin, "2 saat HES Kablo Kayserispor'u Konuştuk" Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, dün gece 2 saat kadar HES Kablo Kayserispor'un durumunu konuştuklarını belirterek, "Kişilere bağlı olmaktan kurtulmanın yolu şirketleşmektir" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, dün gece 2 saat kadar HES Kablo Kayserispor'un durumunu konuştuklarını belirterek, "Kişilere bağlı olmaktan kurtulmanın yolu şirketleşmektir" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece 2 saat Hes Kablo Kayserisporumuzu konuştuk. Borcun bu kadar artmasında vebali olanlar belli, hesabı da sorulacaktır.Berna hn emanetin farkında ama kişilere bağımlı olmaktan kurtulmanın yolu hızlıca şirketleşmektir. Sorumsuz yöneticiler ve dernek statüsü ile sonuç ortada" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA