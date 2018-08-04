Alparslan Türkeş Yaz Kampı" Mezuniyet Töreni

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Biz gençliğimizi yarınlara Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle hazırlamak zorundayız." dedi.

Kılavuz, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Alparslan Türkeş Yaz Kampı" mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları'nın çok kutsal bir yuva olduğunu belirterek, "Biz gençliğimizi yarınlara Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle hazırlamak zorundayız. Gençliğimizi nitelikli ve donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlayamazsak her şeyimizden oluruz. Bugün maalesef ki bakıldığında gençlerimize yönelik birçok tuzak var." ifadesini kullandı.

Kılavuz, son günlerde yaşanan çocuk istismarına tepki göstererek, "Bu Türk milleti adına çok büyük bir üzüntüdür. Hepimizi derinden yaralayan bir meseledir. Diğer tarafta çok küçük yaşlara düşmüş olan uyuşturucu ve keyif veren maddelerin kullanımı artmıştır. Bu çok büyük bir felakettir, terörden daha tehlikeli bir beladır. Türk gençliğinin ilimde, teknikte, sporda, sanatta, resimde, müzikte etkili bir şekilde yetişmesi için mücadele ediyoruz. Her türlü yanlış işlerden, kötü alışkanlıklardan gençleri uzak tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Gökhan Demir de yaz kampında yüzme, trafik eğitimi ve spor faaliyetleri başta olmak üzere, çok sayıda etkinlik yapıldığını, bunlara 12-17 yaş arasında bulunan 40 kişinin katıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından çocuklara sertifikaları verildi.