Alparslan Türkeş, Vefatının 22. Yılında Samsun'da Anıldı

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 22'nci yılında Samsun'un Ladik ve Kavak ilçelerinde anıldı.

Ladik Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Alparslan Türkeş'in vefatının 22'nci yılı dolayısıyla mevlit programı düzenledi.

Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleştirilen mevlite Ladik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Kökden, MHP ilçe yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Ladik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Kökden, ömrünü Türk-İslam davasına vakfeden Alparslan Türkeş'in gösterdiği ülküde birlik ve beraberlik içinde yürüme azminde olduklarını söyledi.

Kavak

MHP Kavak ilçe teşkilatı tarafından, Alparslan Türkeş'in vefatının 22'nci yılı dolayısıyla Türkeş ve şehitler için mevlit okutuldu.

Merve Camisi'indeki programa MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ile ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Kamber, mevlite katılanlara teşekkür etti.

Programın ardından cami çıkışında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA