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Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık Doktrini anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık Doktrini anlatıldı

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi "Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık Doktrini" adlı seminer düzenledi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi "Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık Doktrini" adlı seminer düzenledi.

TÜRKAV'nın "Salı Söyleşileri" adı altında düzenlenen eğitim semineri devam ediyor. Türkav Üyesi Kılıçoğlu Anadolu Lisesi Öğretmeni Kamuran Arıkan'ın konuşmacı olduğu seminerde, Alparslan Türkeş tarafından oluşturulan ve ülkücülüğün ana ilkelerini oluşturan Dokuz Işık Doktrini anlatıldı. Arıkan, konuşmasında, "Dokuz Işık, Ülkücü Hareket'in merhum Başbuğu Alparslan Türkeş'in, Türk milletini ahlakta, sanatta, ilimde ve teknikte en ileri ve medeni ülkeler seviyesine çıkarmak için, Türk Devletini güçlü ve Türk Milletini mutlu yapmak için, modern teknikler ile çağdaş ilmin verilerinden faydalanarak, Türk milletinin imkan ve şartlarını da göz önünde bulundurarak hazırladığı Doktrin'dir. Dokuz Işık Doktrini başta kapitalizm ve komünizm olmak üzere yabancı doktrinler ve yönetim sistemlerine karşı son bağımsız Türk devletini korumak ve milli bir görüş etrafında birleştirmek için ortaya konmuş milli ilkeler bütünüdür" dedi.

Çok verimli geçen seminer sonunda TÜRKAV Şube Başkanı Hasan Çoban söyleşi ve verdiği bilgiler nedeniyle Kamuran Arıkan'a teşekkür etti. Seminere çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR

Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık Doktrini anlatıldı

Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık Doktrini anlatıldı

Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık Doktrini anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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