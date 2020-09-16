Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
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Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Düzce Belediyesi şehir merkezinin ana ulaşım akslarından biri olan Uzunmustafa Mahallesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda asfaltlama ve yol çizgi çalışması yaptı.

Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
16.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:43

Düzce Belediyesi şehir merkezinin ana ulaşım akslarından biri olan Uzunmustafa Mahallesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda asfaltlama ve yol çizgi çalışması yaptı.

Düzce Belediyesi şehri içi ulaşım güzergahlarını yenilemeye başladı. Uzunmustafa Mahallesi ana akslarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarında önce asfalt kazıma çalışması yapan ekipler, daha sonra bulvara toplam bin 200 ton asfalt serdi. Yol yapım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bulvar üzerinde trafik akışının sorunsuz işlemesi amacıyla yol çizgi çalışmalarını da tamamladı. Hava şartlarının uygun olması durumunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları belirlenen çalışma planı çerçevesinde devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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