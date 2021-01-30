Alparslan Özmol isyan etti: Öldüğüm zaman haber vereceğim
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Alparslan Özmol isyan etti: Öldüğüm zaman haber vereceğim

30.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:11
Alparslan Özmol isyan etti: Öldüğüm zaman haber vereceğim

İnternette fenomen olmak isteyenler ile internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini belirten Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar.

İnternette fenomen olmak isteyenler ile internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini belirten Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor. Sürekli 'Öldün mü ağabey? Cenazen Konya'dan kalktı. Konya'da deniz mi var' gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar" diye konuştu.

Özmol "Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin."

Kaynak: Hürriyet

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