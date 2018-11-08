Alparslan Kuytul'un Yargılanmasına Başlanıyor

ADANA/DHA Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul, Adana 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanıyor.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Kuytul'a destek için vakfa bağlı kişiler bir araya geldi.