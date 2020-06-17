Alparslan-II Barajı'nda adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesi için çalışma... Alparslan-II Barajı'nda adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı Tahliye çalışması dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bir ilk olma özelliği taşıyor Bilim insanları tarafından bugüne kadar yaklaşık 100'e yakın yaban hayvanının tahliyesi gerçekleştirildi...

Alparslan-II Barajı'nda adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı

Tahliye çalışması dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bir ilk olma özelliği taşıyor

Bilim insanları tarafından bugüne kadar yaklaşık 100'e yakın yaban hayvanının tahliyesi gerçekleştirildi

ÇORUM - Türkiye'de ilk kez bir baraj gölünde oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-II Barajı'nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliye işlemleri sürüyor.Aynı zamanda Muş Ovasına hayat verecek olan Alpaslan II barajındaki kurtarma çalışmaları dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bir ilk olma özelliği taşıyor.

Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut koordinesinde yürütülen çalışmalarda Süreyya İsfendiyaroğlu, Kadir Ulusoy ve Müjde Fıstık görev yapıyor. Baraj gölündeki adacıklardan kurtarılan yaban hayvanları önce kayıt altına alınıyor, daha sonra ise tekrar doğal hayata bırakılıyor. Bilim insanları tarafından Alparslan-II barajından bugüne kadar yaklaşık 100'e yakın yaban hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

"Bu çalışma Türkiye'de bir ilk"

Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut, çalışmanın dünyada literatüre geçen dördüncü, Türkiye'de ise ilk olduğunu açıkladı.

Alparslan I barajının devamı olan Alparslan-II barajının da Energo işletmesinde olduğunu dile getiren Dr. Bulut, barajda su tutulmaya başlandığını hatırlattı.

Su tutulmaya başlanmasıyla bölgenin topografyadan baraj gölünde bazı adacıkların oluştuğuna dikkat çeken Bulut, adacıklarda oluşan yaban hayvanlarının tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugüne kadar çalışmanın ilk aşamada 4 türe ait 46 birey yılan, 2 türe ait 20 birey fare, 3 kertenkele, 7 birey kara kaplumbağa türünü oluşacak ve batacak adalardan kurtardıklarını açıklayan Bulut, "Bu yapılacak çalışma Türkiye'de ilk kez, dünyada ise dördüncü kez yapılıyor. Enerogo'nun desteğiyle hayvan tahliye çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Bu proje bundan sonra yapılacak böyle faaliyetler için örnek olacaktır. Koruma çalışmalarımız su seviyesinin yükselmesiyle oluşacak yeni adalarda da devam edecek. Ekim ayına kadar tahliye işlemlerinin devam etmesini planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA