Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 10 Ocak Pazartesi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam yok mu?

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yok mu, neden yok merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 10 Ocak Pazartesi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü yok mu, bu akşam yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi, final mi oldu? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Fakat dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Alparslan: Büyük Selçuklu bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 haftalık yılbaşı arası verdi. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü haftaya 10 Ocak Pazartesi 2022 tarihinde ekranlara gelecektir. Dizi Pazartesi günleri yayınlanacaktır.

Bugün Alparslan: Büyük Selçuklu tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.

TRT 1 10 OCAK YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Alparslan: Büyük Selçuklu

23:25 - Görevimiz Tehlike 5

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Melik Muhammed Alparslan : 1- : Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Hasan'ın kızıdır. Küçükken annesi Kekavmenos tarafından öldürülmüş daha sonra Kekavmenos onu Maria adlı kızı olarak yetiştirmiş ve obaya casus olarak göndermiştir. Lakin Akça Hatun kendisinin Türk olduğundan haberdardır.

Mehmet Özgür : Hasan : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziridir. Akça hatunun babasıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan : Gazneliler Devleti emiridir. Karmatilerin lideridir.

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısı'dır. Alparslan'ın bir düşmanıdır.

Gizem Karaca : Evdokya : Konstantinopolis patriği I. Mihail Kirularios'un yeğenidir. Devlet işlerinde Ani tekfuru Kekavmenos'a yardım eder.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

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