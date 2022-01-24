Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan: Büyük Selçuklu 10. bölüm bugün var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı yayınlan

Ekranların sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyiciler Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, Alparslan: Büyük Selçuklu 10. bölüm bugün var mı, Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, Alparslan: Büyük Selçuklu bölüm bugün mü, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan'ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar.

Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan'ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar. Alparslan'ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı?

Alparslan'a değil Yınal'a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad'ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular'a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır?

En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.

Haberler.com - Gündem