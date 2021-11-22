Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta başlayacak? Büyük Selçuklu hangi gün, hangi kanalda?

Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Merakla beklenen Alparslan : Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in canlandıracağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için beklenen gün geldi.Alparslan : Büyük Selçuklu dizisini izlemek isteyen izleyiciler, Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu başladı mı? Alparslan Büyük Selçuklu hangi gün, saat kaçta? şeklinde aratıyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Uyanış: Büyük Selçuklu geçtiğimiz sezon her Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyordu. Dizinin devam niteliğindeki filmi (tarihte geriye gidiyor) Alparslan: Büyük Selçuklu haftaya 22 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.

ALPARSLAN : BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Alparslan: Büyük Selçuklu, AKLİ FİLM imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunun Emre Konuk tarafından kaleme alındığı, yakında TRT 1'de yayınlanacak olan tarih, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Gizem Karaca gibi oyuncular yer almaktadır.

2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizi, 34. bölümü ile sezon finali yaptıktan sonra dizide yer alan tüm oyuncularla bilinmeyen nedenlerden ötürü yollar ayrıldı (Mehmet Özgür hariç). Ardından dizinin yapımcısı Emre Konuk, gelecek sezonda yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikayeyle ekranlara çıkacaklarını söyledi. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikayesine gidilecek. Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu Barış Arduç oldu. Barış Arduç'un Alparslan rolüne hayat verecek.

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