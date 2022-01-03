Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok? Bugün Alparslan: Büyük Selçuklu yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…



BUGÜN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YOK MU?

Alparslan: Büyük Selçuklu bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı::

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