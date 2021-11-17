"Alparslan: Büyük Selçuklu" ilk bölümüyle birinciliği ele aldı

Alparslan: Büyük Selçuklu,aynı platformda "Weekly Wit" ve "Tarihi Dizi Önerileri" listelerine de girmeyi başarırken, kısa zamanda dünya çapında büyük ilgi gördü.

Yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamlarına damga vuracak olan Alparslan: Büyük Selçuklu; önümüzdeki günlerde hikâyesi ve ihtişamlı prodüksiyonuyla daha da çok konuşulacak.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı, Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecinin anlatıldığı dizinin yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor.

Büyük ilgiyle izlenen dizide Arduç ve Evcen'e Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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