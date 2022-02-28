Alparslan: Büyük Selçuklu CANLI izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 15. bölüm izle! Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ne?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan'ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan'ın boynuna dayamıştı. Bozan'ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü? Alparslan, Emir Bozan'ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi? Karaca ve Akınay'ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca'nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi? Akınay, oğlu Alpagut'u görecek mi? Karaca, Akça'nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay'a gösterebilecek mi?

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal'ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu'ya haber gönderebilecek mi? Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi? Diyojen'in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen'e ne söyleyecekler.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

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