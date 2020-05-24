Alparslan-2 barajında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu
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Alparslan-2 barajında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Alparslan-2 barajında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

24.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:04

Alparslan-2 barajında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

MUŞ - Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

Olay, Muş-Varto yolunun 32. Kilometresindeki Alparslan-2 Barajında meydana geldi. Sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı iş makinesiyle (ekskavatör) birlikte baraj gövdesinde çalıştığı sırada suya düşen 45 yaşındaki evli ve 7 çocuk babası Ömer Demir, suda kayboldu. Düşme anını fark eden işçiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve AFAD ekipleri ise arama çalışması için hazırda bekletiliyor. Öte yandan baraj inşaatında çalışmalara ara verildi.

Alparslan-2 barajında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kaynak: İHA

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