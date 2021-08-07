Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu
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Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu Muş'ta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesi yüzde 62 seviyesine düşerken, kayıklar da karaya oturdu.

Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu

MUŞ - Muş'ta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesi yüzde 62 seviyesine düşerken, kayıklar da karaya oturdu.

Muş, Varto ve Bulanık üçgeninde yer alan Alparslan-1 Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı. Su seviyesinin düşmesiyle toprak üzerinde büyük yarıklar oluşurken, balıkçılık yapan vatandaşların kayıkları da karaya oturdu. Baraj suları altında kalan Bulanık ilçesine bağlı Gülçimen köyü de, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekildiğini ifade eden vatandaşlardan Rahmi Yıldız, ilkbahar mevsiminden bu yana hiç yağmur yağmadığını söyledi. Su altında kalan eski Gülçimen'de ki köprü ve evlerin açığa çıktığını kaydeden Yıldız, "Barajımız neredeyse yarıya inmiştir. Kayıklarımızın hepsi karaya oturdu, balık tutamıyoruz. Sular 1 kilometre civarında çekilmiş durumda. Normalde su bulunduğumuz yere kadar geliyordu. Yağmur yağmadığı için bu felaket başımıza geldi" dedi.

Yaklaşık 7 aydır bölgede hiç yağmur yağmadığını belirten vatandaşlardan Ferzende Gündoğdu ise "Barajın su seviyesi yarıya inmiş durumda. Kayıklarımız karaya oturdu. Daha önce burada her gün balık tutuyorduk ama şu anda tutamıyoruz. Su çekilmeden önce buraya yakındı. Eski Gülçimen'de bulunan köprüler, yapılar ortaya çıktı." diye konuştu.

Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu
Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu
Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu
Alparslan-1 Barajında sular çekildi, kayıklar karaya oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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