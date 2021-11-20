Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı

BURSA (AA) - Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonunun koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası başladı.

Orta Asya kökenli bir dövüş sporu olan ve 3 kıtada 30'u aşkın ülkede yapılan Alpagut Avrasya Şampiyonası, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan 250 sporcu katılıyor.

Şampiyona yarın sona erecek.

AA / Sinan Balcıkoca - Spor Haberleri

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