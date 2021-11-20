Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Spor
Alpagut Avrasya Şampiyonası Bursa'da başladı

Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonunun koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası başladı.

BURSA (AA) - Alpagut Spor Kulübü Dernekleri Federasyonunun koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Alpagut Avrasya Şampiyonası başladı.

Orta Asya kökenli bir dövüş sporu olan ve 3 kıtada 30'u aşkın ülkede yapılan Alpagut Avrasya Şampiyonası, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan 250 sporcu katılıyor.

Şampiyona yarın sona erecek.

AA / Sinan Balcıkoca - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title