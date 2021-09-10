Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Güncel

Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim veren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı koordinasyonu işbirliği ile yenilenen "Saruhan Alpagut Konferans Salonu" açılışı yapıldı.

Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim veren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı koordinasyonu işbirliği ile yenilenen "Saruhan Alpagut Konferans Salonu" açılışı yapıldı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı koordinasyonu ile okul bünyesinde yenilenen, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 1988 mezunu ve işadamı Serhan Alpagut'un katkılarıyla tamamlanan "Saruhan Alpagut Konferans Salonu" için açılış töreni düzenlendi. Törene, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bahattin Girgin, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, Erdemir emeklisi Saruhan Alpagut, iş adamı Serhan Alpagut, KEAL Okul Müdürü Selçuk Altın, KEAL Eğitim Vakfı Bozhan Hanlıoğlu, KEAL okul müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Açılış kurdelasının kesilmesi ile başlayan törede ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Programda açılış konuşmasını yapan KEAL Okul Müdürü Selçuk Altın, "Okulumuzun 1988 mezunlarından olan Serhan Alpagut, mezun olduktan sonra okulumuzu unutmamış, eğitim yolculuğumuzda bizlerin yanında olmuş, bugünden itibaren bütün öğrencilerin hizmetine sunulacak olan içinde bulunduğumuz 'Saruhan Alpagut Konferans Salonu'nu bizlere hediye etmiştir. Eğitime gönül vermiş Serhan Alpagut beyfendiye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ateş, "Mezunlarımız KEAL kültürünün yaşatılmasında önemli pay sahibi"

Okul hakkında bilgiler veren KEAL Eğitim Vakfı Başkanı Aykut Ateş, vakfın çalışmaları ile ilgili de bilgiler vererek; 2005 yılında kurulan mezunlar derneğinin KEAL disiplini ve kültürü ile dünyanın çeşitli noktalarında yer alan mezunlar ile ortak iletişim noktası niteliği taşıdığını söyledi. Ateş konuşmasında, "Her dönem yönetiminde gönüllü görev alan mezunlarımız ile birlikte okul yönetimi, paydaşları ve öğretmenlerimiz ile sağlıklı bir iletişim kurarak KEAL kültürünün yaşatılmasında önemli pay sahibi olmuştur. Okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak, bu iki kurumun ortak çalışmaları arasındadır. Bu yıl 40'ncı yılını dolduracak olan okulumuz neredeyse yarım asırlık tarihine eğitim, bilim, kültür-sanat ve spor dallarında nice başarılara imza atmış ve nicelerine imza atmaya devam edecektir. 6 Eylül'de başlayan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okul yönetimimize ve değerli öğretmenlerimize sağlıkla dolu başarılı bir yıl diliyorum. Her ne kadar pandemi gölgesinde başlamış olsak da, bugün açılışını yaptığımız konferans salonumuz eminim ki okulumuzu, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi dönemin hemen başında heyecanlandırarak mutlu etmiştir." İfadelerini kullandı.

Alpagut, "Çocuklarımızın KEAL kültüründe yetişmesini temenni ediyorum"

İsminin konferans salonuna verilmesinde gurur duyduğunu ifade eden Erdemir emeklisi Saruhan Alpagut ise mutluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Zaman zaman ismimin anılmasından son derece mutlu olduğumu ve yaşarken bunu görmüş olmaktan son derece kıvanç duyduğumu belirtmek isterim. İnşallah bu ve buna benzer yerlerde de gurur duyacağım. Yeni yetişen gençlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımızın bu kültürde yetişmesini, hepsinin zaman içinde vatana faydalı bir evlat olmasını temenni ediyorum."

Okul adına ve KEAL Eğitim vakfı adına Saruhan Alpagut'a plaket takdiminde bulunuldu. KEAL Eğitim Vakfı adına Bozhan Hanlıoğlu ise, plaketini Saruhan Alpagut'un elinden alırken yaptığı konuşmada, "Eğitim ve öğretim diye sevdiğim bir tartışma konusu vardır. Eğitimciler eğitim der, ancak öğretim de bana göre çok önemlidir. Biz Anadolu Lisesi mezunları olarak eğitim alırken, aynı zamanda burada çok da güzel bir öğretim de aldık. Bunu ailelerimiz destekledi, bugün burada bunu perçinliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Öte yandan pandemi nedeniyle törende sınırlı sayıda davetlinin yer aldığı öğrenildi.

Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek

Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek

Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek

Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:03:25. #1.12#