Alpagut ailesinden eğitim camiasına anlamlı destek

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim veren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı koordinasyonu işbirliği ile yenilenen "Saruhan Alpagut Konferans Salonu" açılışı yapıldı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı koordinasyonu ile okul bünyesinde yenilenen, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 1988 mezunu ve işadamı Serhan Alpagut'un katkılarıyla tamamlanan "Saruhan Alpagut Konferans Salonu" için açılış töreni düzenlendi. Törene, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bahattin Girgin, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, Erdemir emeklisi Saruhan Alpagut, iş adamı Serhan Alpagut, KEAL Okul Müdürü Selçuk Altın, KEAL Eğitim Vakfı Bozhan Hanlıoğlu, KEAL okul müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Açılış kurdelasının kesilmesi ile başlayan törede ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Programda açılış konuşmasını yapan KEAL Okul Müdürü Selçuk Altın, "Okulumuzun 1988 mezunlarından olan Serhan Alpagut, mezun olduktan sonra okulumuzu unutmamış, eğitim yolculuğumuzda bizlerin yanında olmuş, bugünden itibaren bütün öğrencilerin hizmetine sunulacak olan içinde bulunduğumuz 'Saruhan Alpagut Konferans Salonu'nu bizlere hediye etmiştir. Eğitime gönül vermiş Serhan Alpagut beyfendiye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ateş, "Mezunlarımız KEAL kültürünün yaşatılmasında önemli pay sahibi"

Okul hakkında bilgiler veren KEAL Eğitim Vakfı Başkanı Aykut Ateş, vakfın çalışmaları ile ilgili de bilgiler vererek; 2005 yılında kurulan mezunlar derneğinin KEAL disiplini ve kültürü ile dünyanın çeşitli noktalarında yer alan mezunlar ile ortak iletişim noktası niteliği taşıdığını söyledi. Ateş konuşmasında, "Her dönem yönetiminde gönüllü görev alan mezunlarımız ile birlikte okul yönetimi, paydaşları ve öğretmenlerimiz ile sağlıklı bir iletişim kurarak KEAL kültürünün yaşatılmasında önemli pay sahibi olmuştur. Okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak, bu iki kurumun ortak çalışmaları arasındadır. Bu yıl 40'ncı yılını dolduracak olan okulumuz neredeyse yarım asırlık tarihine eğitim, bilim, kültür-sanat ve spor dallarında nice başarılara imza atmış ve nicelerine imza atmaya devam edecektir. 6 Eylül'de başlayan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okul yönetimimize ve değerli öğretmenlerimize sağlıkla dolu başarılı bir yıl diliyorum. Her ne kadar pandemi gölgesinde başlamış olsak da, bugün açılışını yaptığımız konferans salonumuz eminim ki okulumuzu, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi dönemin hemen başında heyecanlandırarak mutlu etmiştir." İfadelerini kullandı.

Alpagut, "Çocuklarımızın KEAL kültüründe yetişmesini temenni ediyorum"

İsminin konferans salonuna verilmesinde gurur duyduğunu ifade eden Erdemir emeklisi Saruhan Alpagut ise mutluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Zaman zaman ismimin anılmasından son derece mutlu olduğumu ve yaşarken bunu görmüş olmaktan son derece kıvanç duyduğumu belirtmek isterim. İnşallah bu ve buna benzer yerlerde de gurur duyacağım. Yeni yetişen gençlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımızın bu kültürde yetişmesini, hepsinin zaman içinde vatana faydalı bir evlat olmasını temenni ediyorum."

Okul adına ve KEAL Eğitim vakfı adına Saruhan Alpagut'a plaket takdiminde bulunuldu. KEAL Eğitim Vakfı adına Bozhan Hanlıoğlu ise, plaketini Saruhan Alpagut'un elinden alırken yaptığı konuşmada, "Eğitim ve öğretim diye sevdiğim bir tartışma konusu vardır. Eğitimciler eğitim der, ancak öğretim de bana göre çok önemlidir. Biz Anadolu Lisesi mezunları olarak eğitim alırken, aynı zamanda burada çok da güzel bir öğretim de aldık. Bunu ailelerimiz destekledi, bugün burada bunu perçinliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Öte yandan pandemi nedeniyle törende sınırlı sayıda davetlinin yer aldığı öğrenildi.