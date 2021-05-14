Alp ve Başoğlu'ndan Bayram Ziyareti
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Alp ve Başoğlu'ndan Bayram Ziyareti

Alp ve Başoğlu'ndan Bayram Ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Beylikova Kaymakamı ve Beylikova Belediye Başkanı görevi başında olan kamu çalışanlarına ve şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Beylikova Kaymakamı ve Beylikova Belediye Başkanı görevi başında olan kamu çalışanlarına ve şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova İlçe Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Kaymakam Başoğlu ve Belediye Başkanı Alp pandemi sürecinde ve bayramda çalışmalarını aralıksız sürdüren sağlık çalışanları ile emniyet mensuplarının bayramını kutladı.

Daha sonra Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Aslan, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın ve AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden ile birlikte ilçedeki şehit aileleri ile gazileri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. - ESKİŞEHİR

Alp ve Başoğlu'ndan Bayram Ziyareti
Alp ve Başoğlu'ndan Bayram Ziyareti
Alp ve Başoğlu'ndan Bayram Ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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