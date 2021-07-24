Alp Navruz ile Ümit Kantarcılar tatilde!

Genç oyuncular önceki gün Dalyan Ayayorgi koyuna demirledikleri yatta görüntülendi.

Genç oyuncular önceki gün Dalyan Ayayorgi koyuna demirledikleri yatta görüntülendi.

Ayakta sohbet eden iki yakın arkadaştan Kantarcılar, ilerleyen saatlerde yatın ön tarafından denize atladı.

Biraz yüzdükten sonra yatın arka kısmından çıkmak isterken kendisini tekrar ön kısımda bulan oyuncunun imdadına Navruz yetişti.

Navruz, Kantarcılar'a ip atarak yata çıkmasına yardım etti.

Kaynak: Hürriyet