Alp Navruz'dan flaş evlilik itirafı!
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Alp Navruz'dan flaş evlilik itirafı!

14.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:51
Alp Navruz'dan flaş evlilik itirafı!

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Cilt bakımı yaptırdığını söyleyen Navruz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ebru Şam ile aşk yaşayan Navruz, evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi. İşte Navruz'un açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Zümrüdüanka dizisinin bitmesi ile ilgili konuşan oyuncu, "Final yapalı bir hafta oldu. Şu an proje okuyorum ama daha çok kabul etmeme taraftarıyım. Dinlenmeye çalışıyorum. Onun dışında kendimi eğitime verdim" diye konuştu. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - ALP NAVRUZ'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Covid-19 nedeniyle yurt dışına çıkmayı düşünmediğini anlatan Alp Navruz, senaryo eğitimi almaya başladığını ve dil eğitimlerine de başladığını sözlerini ekledi.

Kaynak: Snob Magazin

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