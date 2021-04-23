Alp Navruz'un partneri belli oldu
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Alp Navruz'un partneri belli oldu

Alp Navruz'un partneri belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ay Yapım tarafından Star televizyonu için hazırlanan Ada Masalı dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ada Masalı dizisinin başrol oyuncusu Alp Navruz'un partneri de belli oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım'ın yaz sezonu için Star'a hazırladığı "Ada Masalı" dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ali Bilgin'in yönettiği dizide Alp Navruz'a başrolde eşlik edecek isim belli oldu. Ayça Ayşin Turan Yelda Eroğlu'nun yazdığı dizinin başrol kadın yıldızı oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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